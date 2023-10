Caos no Rio: Castro se encontra com Lula e com ministro da Defesa

O governador do estado do Rio, Cláudio Castro (PL) se encontrará nesta quarta-feira, 25, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dois dias depois da prisão e morte do miliciano Matheus Resende, o Faustão, pela Polícia Civil, e da reação em cadeia que resultou na queima de 35 ônibus e um trem na Zona Oeste da capital fluminense, Castro, que já pediu ao governo federal ajuda inclusive do Exército para o combate à violência no estado, se encontrará também com o ministro da Defesa, José Múcio.

A expectativa é de que peça ajuda para contornar a escalada de crimes no estado. Em entrevista na tarde desta terça-feira, 24, Castro afirmou que o crime organizado é problema de todo o Brasil, não apenas o Rio. O estado hoje conta com 300 homens da Força Nacional.