Cantora é alvo de racismo: turista a chama de ‘escrava’ e pergunta ‘valor’

Um turista italiano de 53 anos foi preso em flagrante, em Morro de São Paulo (BA), após ser acusado de importunação sexual e racismo contra a cantora Renata Nascimento, enquanto ela trabalhava em um bar no sul do estado. O episódio aconteceu na noite do dia 5 de agosto, mas veio à público nesta terça-feira, 11.

Segundo Renata, o homem perguntou “qual era o seu valor” e, ao perceber que não era correspondido, passou a chamá-la de “escrava”. “Ele queria saber qual era o meu valor para que eu pudesse ser um objeto para ele. Tentando chamar minha atenção, ele apontou o celular dele para mim e chamou ‘escrava, escrava’, para que eu olhasse para ele. E foi quando comecei a filmar”, relatou a cantora.

A Polícia Militar foi acionada após relatos de funcionários e clientes, e o suspeito e Renata foram levados para a Delegacia Territorial (DT) de Valença. A Justiça decretou a prisão preventiva do italiano, que não teve o nome divulgado, considerando que o turista já cumpria pena em regime semiaberto por ter promovido uma “degustação de cocaína” há pouco mais de dez anos.

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