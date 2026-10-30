Campanha incentiva doações por meio do Imposto de Renda
Plataforma reúne organizações habilitadas a receber recursos de declarações
A plataforma Abrace uma Causa vai lançar no dia 3 de novembro a campanha “Nosso Imposto Importa 2026”, para incentivar a destinação de parte do Imposto de Renda a organizações da sociedade civil (OSCs).
O site da entidade reúne dezenas de OSCs de todo o país, homologadas e verificadas, para facilitar a escolha das pessoas físicas que queiram fazer a doação.
No Imposto de Renda deste ano, 18,1 bilhões de reais poderiam ter sido redirecionados para projetos sociais. Entretanto, apenas 452,5 milhões foram doados, de acordo com a Receita Federal.
A plataforma da Abrace uma Causa disponibiliza uma calculadora que permite descobrir o potencial exato da doação, além de já selecionar os projetos escolhidos, sem nenhum gasto adicional.
“A destinação do Imposto de Renda não é um processo burocrático, é um ato de cidadania. O dinheiro já é seu e iria para os cofres públicos de qualquer forma; a diferença é que agora você pode escolher qual transformação ele vai financiar”, destaca Mayara Cabeleira, sócia da entidade. “O dinheiro existe, a lei permite e a plataforma simplifica a jornada para quem quiser contribuir com segurança. ”
A dedução pode chegar a até 9% do imposto devido, em determinados casos. Estão incluídas iniciativas em defesa de crianças, idosos e pessoas com deficiência e em apoio à cultura e ao esporte. A doação pode ser feita no decorrer do ano anterior ou no momento da declaração.
Na declaração deste ano, 320 mil pessoas fizeram repasses desse tipo, em um total de 18,3 milhões de contribuintes, segundo dados da Receita Federal.