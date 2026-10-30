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Brasil

Campanha incentiva doações por meio do Imposto de Renda

Plataforma reúne organizações habilitadas a receber recursos de declarações

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 14h30
Cédulas de cem reais azuis e moedas de um real douradas e prateadas, empilhadas e espalhadas, com sombras marcadas
Declaração do Imposto de Renda permite direcionar doações (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Campanha incentiva doações por meio do Imposto de Renda Priorize VEJA no Google

A plataforma Abrace uma Causa vai lançar no dia 3 de novembro a campanha “Nosso Imposto Importa 2026”, para incentivar a destinação de parte do Imposto de Renda a organizações da sociedade civil (OSCs).

O site da entidade reúne dezenas de OSCs de todo o país, homologadas e verificadas, para facilitar a escolha das pessoas físicas que queiram fazer a doação.

No Imposto de Renda deste ano, 18,1 bilhões de reais poderiam ter sido redirecionados para projetos sociais. Entretanto, apenas 452,5 milhões foram doados, de acordo com a Receita Federal.

A plataforma da Abrace uma Causa disponibiliza uma calculadora que permite descobrir o potencial exato da doação, além de já selecionar os projetos escolhidos, sem nenhum gasto adicional.

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“A destinação do Imposto de Renda não é um processo burocrático, é um ato de cidadania. O dinheiro já é seu e iria para os cofres públicos de qualquer forma; a diferença é que agora você pode escolher qual transformação ele vai financiar”, destaca Mayara Cabeleira, sócia da entidade. “O dinheiro existe, a lei permite e a plataforma simplifica a jornada para quem quiser contribuir com segurança. ”

A dedução pode chegar a até 9% do imposto devido, em determinados casos. Estão incluídas iniciativas em defesa de crianças, idosos e pessoas com deficiência e em apoio à cultura e ao esporte. A doação pode ser feita no decorrer do ano anterior ou no momento da declaração.

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Na declaração deste ano, 320 mil pessoas fizeram repasses desse tipo, em um total de 18,3 milhões de contribuintes, segundo dados da Receita Federal.

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