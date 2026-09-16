Caminhão com geradores da equipe de Gusttavo Lima é roubado no MS

A equipe de Gusttavo Lima teve cinco geradores roubados enquanto cruzava os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Os equipamentos foram levados em um caminhão com placa clonada. O veículo com a placa verdadeira é de Santa Catarina. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão com a placa clonada e os geradores ainda não foram localizados.

Os materiais, avaliados em R$ 1,1 milhão e peso de 15 toneladas, seriam destinados ao Rodeio de Jaguariúna, para a produção de show do cantor. No total, são dois geradores de cor cinza com escrita MIX, dois geradores de cor branca com escrita MIX e um gerador de cor vermelha com escrita DCCO.

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De acordo com a narrativa apresentada no boletim, a transportadora Rota Certa teria contratado o motorista para buscar os geradores no Sambódromo de Paulínia e levá-los até Jaguariúna, percurso descrito no registro como de 40 quilômetros.

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O relato, trazido pelo site PixNews, de Mato Grosso do Sul, afirma que o motorista saiu por volta das 17h30 do dia 14 e que, às 19h, informou estar em uma borracharia porque o caminhão havia estourado um pneu. A empresa relata que tentou novos contatos durante a noite e na manhã seguinte, sem conseguir localizar o motorista e a carga. O boletim foi emitido nesta terça-feira, 15, e identifica a Rota Certa Transporte e Logística Ltda. como vítima no registro.