Camarote NOSSO abre vendas para o Carnaval 2027

O camarote NOSSO abre as vendas de ingressos para o Carnaval 2027 nesta quarta-feira, às 20h. Surgido há nove anos, o espaço se consolidou como uma das marcas mais conhecidas da folia carioca.

As vendas serão feitas a partir da plataforma Ticketmaster e os valores partem de R$1,4 mil no primeiro lote.

No último ano, a marca expandiu seus negócios para diferentes CEPs, como Miami e Estados Unidos, além de outros megaeventos, como o circuito internacional de Fórmula 1 e campeonatos de futebol no Maracanã.