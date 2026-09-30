Calculadora de Benefícios oferece informações sobre programas sociais de forma acessível

Com o objetivo de trazer informações sobre programas sociais de forma acessível, foi lançada nesta quarta-feira a Calculadora de Benefícios. A partir de um questionário rápido, é disponibilizado um mapa virtual interativo com dados de diferentes programas e seus critérios de elegibilidade.

A iniciativa é do projeto Ju do Bolsa, assistente virtual que tira dúvidas sobre programas sociais.

A novidade surgiu de um desafio que a equipe do projeto identificou a partir de sua página no Instagram, que tem mais de 300 mil seguidores. Embora seja realizado um atendimento pelo chat, poucas pessoas concluem a conversa ou voltam a usar o serviço.

“Entendemos que o direito que a pessoa não conhece é direito que ela não acessa. Queremos que as famílias naveguem mais nessa descoberta e voltem sempre que surgir uma dúvida, sabendo que ali encontram uma informação segura”, afirma Paola Carvalho, coordenadora técnica e de relações institucionais do Ju do Bolsa.

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O projeto partiu do diagnóstico de que as informações disponíveis na internet sobre benefícios sociais são dispersas, e de que as redes sociais trazem muitas informações falsas e uma visão dos benefícios como favores, e não direitos.

O Ju do Bolsa foi criado por assistentes sociais, pesquisadores, cientistas políticos e comunicadores, com apoio da Quid, laboratório de comunicação e mobilização para causas.

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Há atendimento pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Os casos que a assistente virtual não consegue resolver são encaminhados para atendimento humano.