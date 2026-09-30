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Brasil

Calculadora de Benefícios oferece informações sobre programas sociais de forma acessível

Site disponibiliza mapa interativo para tirar dúvidas sobre critérios de elegibilidade

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 13h30
Mulher negra de cabelo cacheado, óculos e blusa floral preta com flores vermelhas, sorri e acena com a mão direita. À direita, texto branco: CALCULADORA DE BENEFÍCIOS, Acesse e descubra o que é seu por direito! e um botão laranja JOGUE AGORA. No canto superior esquerdo, o logo JU do Bolsa com uma pequena imagem de uma mulher. O fundo é azul com raios mais claros
Calculadora de Benefícios é uma iniciativa do projeto Ju do Bolsa  (Reprodução/Divulgação)
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Calculadora de Benefícios oferece informações sobre programas sociais de forma acessível Priorize VEJA no Google

Com o objetivo de trazer informações sobre programas sociais de forma acessível, foi lançada nesta quarta-feira a Calculadora de Benefícios. A partir de um questionário rápido, é disponibilizado um mapa virtual interativo com dados de diferentes programas e seus critérios de elegibilidade.

A iniciativa é do projeto Ju do Bolsa, assistente virtual que tira dúvidas sobre programas sociais.

A novidade surgiu de um desafio que a equipe do projeto identificou a partir de sua página no Instagram, que tem mais de 300 mil seguidores. Embora seja realizado um atendimento pelo chat, poucas pessoas concluem a conversa ou voltam a usar o serviço.

“Entendemos que o direito que a pessoa não conhece é direito que ela não acessa. Queremos que as famílias naveguem mais nessa descoberta e voltem sempre que surgir uma dúvida, sabendo que ali encontram uma informação segura”, afirma Paola Carvalho, coordenadora técnica e de relações institucionais do Ju do Bolsa.

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O projeto partiu do diagnóstico de que as informações disponíveis na internet sobre benefícios sociais são dispersas, e de que as redes sociais trazem muitas informações falsas e uma visão dos benefícios como favores, e não direitos.

O Ju do Bolsa foi criado por assistentes sociais, pesquisadores, cientistas políticos e comunicadores, com apoio da Quid, laboratório de comunicação e mobilização para causas.

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Há atendimento pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Os casos que a assistente virtual não consegue resolver são encaminhados para atendimento humano.

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