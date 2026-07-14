Caiado apresenta queixa-crime contra Boulos

O ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado (PSD), apresentou ao STF uma queixa-crime contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, por calúnia, injúria e difamação.

O motivo foi um vídeo, publicado por Boulos em redes sociais, no qual ele afirma que Caiado está “envolvido hoje num escândalo relacionado ao crime organizado lá em Goiás”.

Na gravação, o ministro repercutiu uma reportagem do portal Uol que mostrou que um empresário preso por suspeita de lavar dinheiro para o PCC preside uma fundação com contratos de 141 milhões com o governo de Goiás.

Os advogados de Caiado afirmam, contudo, que a investigação não envolve os contratos com o governo goiano, e que Boulos construiu uma “narrativa falsa” de que ele estaria envolvido no esquema.

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“Em nenhum momento, ressalte-se, as investigações tocaram os contratos firmados entre a Fundação Pró-Cerrado e o Estado de Goiás,

tampouco imputaram ao Querelante qualquer conduta criminosa ou irregularidade administrativa”, diz a manifestação ao STF.