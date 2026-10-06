Caiado anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) anunciou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira, em Goiânia.

A decisão foi acertada após uma conversa de Caiado com Flávio e o coordenador da campanha do PL, Rogério Marinho, na segunda-feira. O ex-governador apresentou um documento com propostas convergentes entre os programas das duas candidaturas, incluindo medidas nas áreas de segurança pública, saúde e inteligência artificial.

Quinto colocado no primeiro turno, Caiado recebeu 2.605.148 votos, equivalentes a 2,18% dos votos válidos. A campanha de Flávio pretende transformar a adesão em uma demonstração de união da direita e ampliar a mobilização de lideranças regionais para a segunda etapa da disputa.

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O posicionamento de Caiado ocorre enquanto o PSD mantém liberdade para seus integrantes escolherem quem apoiar. Após a apuração de domingo, o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, liberou os diretórios estaduais e as lideranças partidárias para definir suas alianças. A adesão do ex-candidato, portanto, não representa um apoio nacional do partido a Flávio.

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A disputa presidencial será decidida em 25 de outubro. Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 45,16%, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos. É nesse cenário que o candidato do PL busca incorporar antigos adversários e fortalecer sua estrutura de campanha nos estados.