Cacique Raoni é internado em estado grave; entenda

O cacique Raoni Metuktire, 94 anos, foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Sinop, no Mato Grosso. Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 15, o líder indígena apresentou piora clínica após episódios de vômito, tosse persistente, dor abdominal e expectoração com sangue.

De acordo com a unidade de saúde, exames feitos após sua internação, no domingo, 14, apontaram alterações na função renal e indícios de um processo infeccioso grave. A principal hipótese é de sepse de foco pulmonar causada por uma pneumonia broncoaspirativa, além de uma suboclusão gástrica identificada em tomografia. O estado de saúde é considerado grave pelos médicos e exige cuidados intensivos e “monitoramento ininterrupto”.

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A nova internação acontece menos de um mês após Raoni receber alta da mesma unidade hospitalar. Em meados de maio, ele ficou internado para tratar complicações relacionadas a uma hérnia crônica, consequência de um acidente sofrido há mais de duas décadas. Dias depois, voltou à UTI para tratar uma pneumonia.

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