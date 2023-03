Cabral começa a vida de influencer

Em seu primeiro post no instagram, desde que teve suspensos os pedidos de prisão, domiciliar, o ex-governador Sérgio Cabral fala em Deus, cita os “30 anos de vida pública”, e trilha o caminho antecipado por Veja, há dois meses: vai usar as redes para dar opiniões sobre política. A meta é ser um influenciador. Condenado a cerca de 400 anos de prisão, Cabral está usando tornozeleira eletrônica em com isolamento noturno determinado pela Justiça.

“Começamos aqui um relacionamento no Instagram. Quero dividir que minha fé em Deus foi fundamental para ficar os seis anos preso. Com a Bíblia, fiquei orando para Deus para ter resiliência. Agradeço também a meus filhos, meus heróis, às mães dos meus filhos. Muito obrigada a Deus e a minha família, por ter chegado até aqui vivo. Agora é dividir com vocês os mais de trinta anos de vida pública, seis anos de prisão, minhas opiniões e minhas memórias. Espero que você goste”, inicia assim o ex-governador.