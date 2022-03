“Glória a Deus”: o bordão de Cabo Daciolo será ouvido novamente em 2022

O ex-deputado federal Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, oficializou nesta segunda-feira, 14, sua pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

O anúncio foi feito após uma reunião com Jimmy Pereira, presidente estadual da legenda, e o 2° vice-presidente estadual Ricardo Urbano. No entanto, o lançamento da pré-candidatura vai acontecer somente no próximo dia 30, data do aniversário do bombeiro.

Daciolo ficou conhecido em todo o Brasil durante as últimas eleições presidenciáveis, do qual foi candidato. Na época filiado ao Patriotas, ele obteve apenas 1,6% dos votos válidos. Apesar de baixa, a porcentagem condisse com os gastos de apenas R$808 reais declarados em sua campanha.

Antes de filiar-se ao PROS, o bombeiro de 45 anos já teve passagem pelo Psol, PRB, PRTB, Patriotas e Brasil 35 (antigo Partido da Mulher Brasileira).