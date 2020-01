Cabeça d’água atinge cachoeira em Minas Gerais e deixa três mortos

Uma cabeça d’água – fenômeno que ocorre quando há aumento repentino no volume de um rio – atingiu banhistas em um complexo de cachoeiras no sul de Minas Gerais e deixou três mortos nesta quarta-feira, 1º. Os óbitos foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do estado, que também informaram que não há desaparecidos.

A tragédia aconteceu no Parque Ecológico do Paredão, localizado no município de Guapé. O local é um destino muito procurado por turistas nesta época do ano.

Vídeos postados nas redes sociais mostram a força da enxurrada em uma das cachoeiras atingidas pela cabeça d’água e o desespero dos banhistas.