Bruno Dantas decide deixar o TCU

Depois de um longo período de reflexão, o ministro Bruno Dantas, do TCU, decidiu deixar o tribunal para se dedicar a novos projetos na iniciativa privada. A renúncia será anunciada nos próximos dias.

Com longa carreira no serviço público, Dantas deve assumir o comando da Avibras, fabricante brasileira de mísseis e sistemas de defesa militar criada nos anos 1960 que, depois de uma grave crise financeira, está em processo de aquisição pelos irmãos Joesley e Wesley Batista.

A saída de Dantas abre caminho para que o senador Rodrigo Pacheco, em fim de mandato, seja indicado ao TCU na vaga do Senado.