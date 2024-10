Briga de torcidas organizadas do Palmeiras e Cruzeiro deixa 1 morto e 20 feridos

Uma briga de torcida entre as organizadas do Palmeiras e do Cruzeiro na madrugada deste domingo 27, deixou um morto e 20 feridos na região de Mairiporã. O tumulto teria começado no km 65 da rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, por volta das 5h20, com uma emboscada armada pelos palmeirenses contra os torcedores cruzeirenses.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada juntamente com a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas são torcedores do Cruzeiro, que estavam em ao menos dois ônibus atingidos por pedaços de madeira e fogo, vindos da torcida adversária. Um dos veículos foi completamente incendiado e torcedores do clube mineiro teriam sido espancados.

Entre as pessoas feridas, 18 foram para o hospital Anjo Gabriel em Mairiporã, e três para o hospital de Franco da Rocha. O homem morto tinha 30 anos de idade, chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos graves.

Cruzeiro se posicionou

O Cruzeiro lamentou o ocorrido em suas redes sociais. “O Cruzeiro lamenta profundamente mais um episódio de violência entre torcedores, desta vez durante a madrugada, na rodovia Fernão Dias, que culminou com a morte de um cruzeirense e vários feridos. Não há mais espaço para violência no futebol, um esporte que une paixões e multidões. Precisamos dar um basta a esses atos criminosos.”

O crime será investigado pela Polícia Civil para responsabilizar os envolvidos diretamente na morte e nos ferimentos de torcedores.