Brasil se torna o quarto país com maior número de mortos por coronavírus

O Brasil ultrapassou a França e se tornou neste sábado, 30, o 4º país com maior número de mortos em decorrência do novo coronavírus. Ocupando o segundo lugar no ranking de casos confirmados, o Brasil já conta com 498.440 casos e 28.834 óbitos.

O país está atrás apenas dos Estados Unidos, com 1,8 milhão de casos confirmados e 105 mil mortes, do Reino Unido, com 272.826 casos e 38 mil mortos e da Itália, com 232.664 casos confirmados e 33.340 mortos. Ao todo, o mundo já contabiliza mais de 6 milhões de casos confirmados, 370 mil mortes e 2,7 milhões de recuperados.

O Brasil tem sido considerado o novo epicentro de covid-19 em razão da subnotificação, baixa testagem e curva ascendente do número de mortes diárias. A alta taxa de contágio é somada ainda à baixa adesão da população ao isolamento social.

Neste sábado, quando o Brasil bate mais uma vez recordes de casos confirmados e mortes causadas pelo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro viajou de helicóptero até a cidade de Abadiânia (GO). Ele parou em uma lanchonete na cidade e causou aglomerações. O presidente chegou ao local de máscara, mas rapidamente retirou o acessório ao ser fotografado por apoiadores. Ao contrário do que recomendam autoridades sanitárias, Bolsonaro ora colocava a máscara no queixo ora pendurada na orelha e pegou uma criança no colo.