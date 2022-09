Brasil Paralelo é criticado após encontro com Lula

A produtora passa por uma crise após a participação de Henrique Viana, um dos donos da empresa, no jantar de Lula com empresários, na terça-feira (27). Rapidamente, as redes sociais do grupo ficaram repletas de cobranças por parte dos assinantes, que apoiam o governo. Na tarde desta quarta-feira (28), os sócios fizeram uma transmissão para explicar o ocorrido. Na sessão de comentários, assinantes sinalizavam que iriam cancelar o serviço. Em comunicado, a empresa se manifestou e disse não haver aproximação com o candidato Lula. “Sempre que é convidada, a Brasil Paralelo participa de eventos que contam com autoridades dos Três Poderes e candidatos a cargos públicos”, diz a nota.

A Brasil Paralelo "jantou" com Lula? 🔴 Henrique Viana, Lucas Ferrugem e Filipe Valerim entram ao vivo, logo mais, para se manifestar a respeito do episódio. Link: https://t.co/izk6YY1SbG pic.twitter.com/U8yQGZ6JGQ — Brasil Paralelo (@brasilparalelo) September 28, 2022

Henrique Viana entrou em contato com a VEJA e explicou que a produtora está conquistando novos assinantes. Viana revelou que a Brasil Paralelo teve um aumento no número membros de ontem para hoje, saindo de 711 para 4 347 pessoas.