Bombeiros revelam imagens dos destroços do helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina localizou os destroços do helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, e que havia desaparecido na serra catarinense. A corporação identificou os vestígios da aeronave nesta terça-feira, 22, e divulgou as imagens do local do acidente, que deixou cinco vítimas fatais, incluindo o cantor.

Aproximadamente 40 bombeiros participaram da operação que encontrou os destroços, e o foco atual é no resgate das vítimas da área de queda, que fica em um local de difícil acesso. “A gente precisa agora, com calma, analisar as condições do espaço para verificar como vamos fazer com segurança”, disse a tenente-coronel Heloísa Battisti.

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