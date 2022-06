Bombeiros encontram mochila com notebook em área onde sumiram Bruno e Dom

Bombeiros do Amazonas encontraram na tarde deste domingo uma mochila contendo um notebook e outros pertences na área onde desapareceram o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, no domingo passado.

A informação foi dada em entrevista concedida a jornalistas que estão em Atalaia do Norte por Barbosa Amorim, coordenador da equipe do Corpo de Bombeiros no Vale do Javari, região da Amazônia. O vídeo com as declarações foi publicado pela Rede Amazônica.

“Eu solicitei que eles trouxessem uma embarcação menor […], então nós avançamos e foi quando nós tivemos aí a grata satisfação de ter êxito em encontrar uma mochila”, explicou o bombeiro.

Sem saber “precisar” a quem pertenceria o material, Amorim disse que era de “um dos dois”.