Bombeiros encontram corpo de uma vítima em escombros de prédio

O Corpo de Bombeiros localizou uma vítima fatal nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou após um incêndio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na última terça-feira (1).

Segundo o coronel Max Mena, a perna da vítima foi localizada próxima à área onde as buscas se concentravam para encontrar o corpo de um homem identificado como Ricardo Pinheiro — seu corpo ainda permanece soterrado.

Ele estava prestes a ser resgatado pelos bombeiros quando a estrutura do prédio ruiu, na madrugada de terça. Ele vivia na ocupação do edifício e, segundo testemunhas, tinha voltado para ajudar outras vítimas.

Além de Ricardo Pinheiro, são consideradas desaparecidas outras cinco vítimas: Selma Almeida da Silva e seus dois filhos gêmeos, Welder e Wender; Eva Barbosa Lima e Walmir Sousa Santos.