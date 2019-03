Bolsonaro posta vídeo obsceno para criticar blocos de Carnaval

Um vídeo compartilhado na conta oficial de Twitter do presidente Jair Bolsonaro gerou grande controvérsia nas redes sociais. Nas imagens, compartilhadas na noite desta terça-feira 5, um homem, com as nádegas à mostra, aparece introduzindo um dedo no próprio ânus. Na sequência, ele se agacha para que outra pessoa urine na sua cabeça.

O presidente declara que não se “sente confortável” em mostrar o conteúdo, mas diz que “é isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro”.

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 5, 2019

Diversos internautas disseram ter denunciado a postagem do presidente como conteúdo impróprio ao Twitter e a hashtag “#ImpeachmentBolsonaro” chegou ao topo dos Trending Topics durante a madrugada.

Paula Lavigne, mulher do músico Caetano Veloso, foi uma das pessoas que defenderam a abertura de processo de impeachment por um ato “incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo”. Outros usuários afirmaram que a proposta é infundada, por se tratar de uma conta pessoal do presidente nas redes sociais.

Veja alguns tuítes que repercutiram o vídeo:

A conta do presidente é pessoal, o perfil é pessoal, ele não usou da maquina publica para publicar o vídeo.

O #ImpeachmentdeBolsonaroJa não é cabido.

Vão ter que aturar 8 anos de Bolsonaro Pai — Davi Delgado (@davi_delgado) March 6, 2019

Bolsonaro enlouqueceu de vez, depois deste vídeo que ele postou, assinou seu atestado de insanidade mental. Ele não tem a menor vocação política nem padrão moral pra presidir um país.

O Brasil está em situação… https://t.co/UvifxFang0 — JUCA LIMA (@jucalima1) March 6, 2019

Imagina o israelense lá recebendo a notificação e pensando "oh, vamos ver o que meu parceiro Bolsonaro postou!". E foi pornografia bizarra… — joão (@jctasso) March 6, 2019