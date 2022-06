Bolsonaro participa de motociata em Manaus e ignora caso Dom e Bruno

O presidente da República voltou a participar de uma motociata sem utilizar capacete, uma infração gravíssima, segundo o Código de Transito Brasileiro, punida com sete pontos na carteira de motorista. Acompanhado de apoiadores, Jair Bolsonaro (PL) percorreu as ruas da cidade de Manaus, 13 dias depois de o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips terem sido assassinados próximo da cidade de Atalaia do Norte, que também fica no estado.

Em rápido pronunciamento, Bolsonaro praticamente não tratou do caso. As poucas palavras proferidas remetiam à fala do seu principal adversário na corrida eleitoral, o ex-presidente Luiz Ignácio Lula da Silva (PT): “O Lula acabou de falar que, aproveitando esse caso lamentável, onde os corpos apareceram, gostaria que encontrassem vivos as pessoas, mas apareceram os corpos do inglês e do brasileiro, o Lula falando que caso eleito ele vai impor desmatamento zero na Amazônia”, disse sem tocar no nome das vítimas.

A Polícia Federal já identificou os assassinos de Bruno e Dom. São os irmãos Amarildo e Oseney da Costa Pereira, que confessaram terem atirado nos dois. Neste sábado, mais um suspeito foi preso na região do Vale do Javari.