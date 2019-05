Bolsonaro indicará Moro ao STF

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que, na primeira vaga que abrir no Supremo Tribunal Federal (STF), espera cumprir o compromisso de indicar o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. “Se Deus quiser, cumpriremos esse compromisso”, disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

“Uma pessoa da qualificação do Moro se realizaria dentro do STF”, afirmou. Bolsonaro acredita que Moro seria um “grande aliado da sociedade brasileira dentro do STF”.

Diante disso, é provável Moro ocupe a vaga que hoje pertence ao ministro Celso de Mello. Ele se vai se aposentar em novembro de 2010, aos 75 anos.

Pacote anticrime

Sobre o pacote anticrime apresentado ao Congresso pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Bolsonaro afirmou esperar que seja aprovado, mas ponderou que não é “dono da pauta” do Legislativo. “Maia (Rodrigo Maia) é dono da pauta na Câmara e Alcolumbre (Davi Alcolumbre) é dono da pauta no Senado”, argumentou. “Não posso exigir, interferir, a bola (agora) está com o Rodrigo Maia.”

Ele declarou ainda que o PT pode não querer julgar o projeto anticrime de Moro, que, de acordo com ele, pode “retardar” a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão.

(Com Estadão Conteúdo)