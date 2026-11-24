O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma discreta melhora clínica, com sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal, segundo boletim divulgado nesta terça-feira pelo Hospital DF Star, em Brasília. Apesar da evolução, Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva, sob tratamento contra uma suboclusão intestinal e broncopneumonia, sem previsão de alta hospitalar.

A melhora discreta registrada no boletim mais recente indica os primeiros sinais de retomada do funcionamento intestinal, mas ainda não altera a necessidade de acompanhamento intensivo.

De acordo com o hospital, o ex-presidente continua recebendo antibióticos e medidas de suporte intensivo. A equipe médica mantém a opção pelo tratamento clínico, sem indicação de cirurgia imediata para desobstrução do intestino.

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O médico Brasil Caiado havia informado que os exames identificaram uma pneumonia broncoaspirativa bilateral e uma obstrução significativa no intestino delgado, provocada pela presença de material fibroso. Segundo ele, Bolsonaro apresentou boa resposta inicial ao tratamento com antibióticos intravenosos.

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“Foi detectada uma pneumonia broncoaspirativa bilateral e obstrução grande do trato intestinal. Já tratamos com antibióticos intravenosos e ele apresentou boa resposta. Não optamos por cirurgia imediata, mas detectamos muita matéria fibrosa obstruindo o intestino delgado. Vamos trabalhar com medicamentos e acompanhar a evolução”, afirmou Caiado.

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Bolsonaro enfrenta complicações abdominais recorrentes desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, passou por diferentes procedimentos cirúrgicos, incluindo intervenções para tratar obstruções intestinais.

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A equipe médica seguirá monitorando a evolução do quadro para avaliar a resposta ao tratamento e a eventual necessidade de uma nova intervenção cirúrgica.