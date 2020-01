Bloco em Copacabana termina em confusão entre foliões e Guarda Municipal

Uma confusão generalizada tomou conta da Avenida Atlântica, que margeia a Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, depois da realização do Bloco da Favorita, a abertura das festividades do carnaval deste ano. Segundo relatos nas redes sociais, ao fim das apresentações, a Polícia Militar tentava dispersar os foliões, mas foi recebida com garrafadas e pedradas.

Os agentes reagiram com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Imagens publicadas na internet mostram a correria entre os milhares presentes na praia. Nas gravações, é possível ouvir o barulho de explosões.

A prefeitura anunciou para este ano 50 dias festa. A organização da abertura coube à Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, a Riotur. A estatal municipal decidiu manter o palco principal do Réveillon de Copacabana montado para realizar o evento. O evento teve início por volta de 15h e a Riotur encerrou os shows às 18h.

Procurada, a Polícia Militar do Rio afirmou que a responsabilidade do evento estava sob a alçada da Guarda Municipal. A instituição ainda não se posicionou.

Parabéns à Carol Sampaio, dona do “bloco” A Favorita, cujo saldo bancário deu um pulo hoje. Parabéns ao prefeito Marcelo Crivella por seu esforço em mostrar que sempre dá pra piorar um pouco a vida dos cariocas. No vídeo, Copacabana agora, depois do cataclisma de A Favorita. pic.twitter.com/MiHicjGBOv — Roberto Motta (@rmotta2) January 12, 2020

(Com Agência Brasil)