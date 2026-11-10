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Brasil

Bingos da nova cúpula do bicho voltam a ser alvos de operação no Rio

Casas integram esquema financeiro liderado por Rogério de Andrade, Vinicius Drummond e Adilsinho

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 12h17 | Atualizado em 10 nov 2026, 12h36
Dois homens de costas, vestindo coletes pretos com Ministério Público e MPRJ em vermelho, inspecionam um salão com dezenas de máquinas caça-níqueis azuis e cadeiras pretas. Um letreiro preto no fundo diz ESPAÇO CIDADE Beiras.
Operação do MP em bingo clandestino na Praça da Bandeira: casa integra estrutura da nova cúpula do jogo do bicho (MPRJ/Divulgação)
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Dois bingos clandestinos no Rio que integram a estrutura financeira da nova cúpula do jogo do bicho são alvos de operação nesta terça-feira, 10, do Ministério Público do Rio. Os estabelecimentos funcionavam na Tijuca e na Praça da Bandeira, na Zona Norte da cidade, mesmo depois de uma ação fechá-los em agosto deste ano. A organização criminosa é liderada pelos contraventores Rogério de Andrade, Vinicius Drumond e Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) conseguiu com a Justiça sete mandados de busca e apreensão contra os proprietários das casas.

Uma força-tarefa esteve nos endereços desses donos e nos dois bingos. A ação é realizada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MP com apoio da Polícia Civil, da PM e da Comlurb. Entre o material apreendido no Bingo Casa das Beiras, na Praça da Bandeira, estão 122 máquinas caça-níqueis; 74 placas-mãe; 69 noteiros (equipamentos de leitura de dinheiro introduzido pelos apostadores); celulares e cerca de R$ 50 mil em espécie. No Bingo Tijuca, foram recolhidas 13 máquinas com noteiro, além de outros itens.

Dinheiro em espécie, incluindo notas de 50, 100 e 200 reais, empilhado e amarrado com elásticos, junto a um celular amarelo sobre uma mesa preta. Ao fundo, um banner quadriculado branco e marrom com o logo MPRJ CSI
Dinheiro em espécie e máquina de cartão apreendidos em operação contra bingos no Rio (MPRJ/Divulgação)

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa. Investigadores esperam reunir novas provas e identificar outros integrantes do grupo criminoso.

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Os dois bingos já haviam sido desarticulados em uma operação no dia 6 de agosto, mas voltaram a funcionar recentemente. A pedido do Gaeco, a Justiça determinou a interdição dos imóveis e a destinação dos bens encontrados dentro dos estabelecimentos para o Comando de Operações Especiais da PM.

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