Bingos da nova cúpula do bicho voltam a ser alvos de operação no Rio

Dois bingos clandestinos no Rio que integram a estrutura financeira da nova cúpula do jogo do bicho são alvos de operação nesta terça-feira, 10, do Ministério Público do Rio. Os estabelecimentos funcionavam na Tijuca e na Praça da Bandeira, na Zona Norte da cidade, mesmo depois de uma ação fechá-los em agosto deste ano. A organização criminosa é liderada pelos contraventores Rogério de Andrade, Vinicius Drumond e Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) conseguiu com a Justiça sete mandados de busca e apreensão contra os proprietários das casas.

Uma força-tarefa esteve nos endereços desses donos e nos dois bingos. A ação é realizada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MP com apoio da Polícia Civil, da PM e da Comlurb. Entre o material apreendido no Bingo Casa das Beiras, na Praça da Bandeira, estão 122 máquinas caça-níqueis; 74 placas-mãe; 69 noteiros (equipamentos de leitura de dinheiro introduzido pelos apostadores); celulares e cerca de R$ 50 mil em espécie. No Bingo Tijuca, foram recolhidas 13 máquinas com noteiro, além de outros itens.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa. Investigadores esperam reunir novas provas e identificar outros integrantes do grupo criminoso.

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Os dois bingos já haviam sido desarticulados em uma operação no dia 6 de agosto, mas voltaram a funcionar recentemente. A pedido do Gaeco, a Justiça determinou a interdição dos imóveis e a destinação dos bens encontrados dentro dos estabelecimentos para o Comando de Operações Especiais da PM.