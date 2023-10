Benjamin Netanyahu recebe título de cidadão honorário de Rondônia

Atualizado em 17 out 2023, 12h44 - Publicado em 17 out 2023, 12h42

Por Lucas Mathias Atualizado em 17 out 2023, 12h44 - Publicado em 17 out 2023, 12h42

A Assembleia Legislativa de Rondônia concedeu, em decreto publicado nesta segunda-feira, 16, o título de cidadão honorário do estado ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A honraria, assinada pelo presidente da Casa, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), foi dada ao mandatário israelense “pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia”, conforme o documento, em meio ao sangrento conflito entre o Hamas, na Palestina, e o exército israelense.

O projeto do decreto legislativo é de autoria do deputado estadual Delegado Lucas, do PP de Rondônia. No texto, o parlamentar afirma que o primeiro-ministro é “reconhecido como amigo da comunidade Evangélica Brasileira” e que “sua liderança inspiradora e dedicada” alcança o estado, em meio a um movimento de aproximação diplomática, segundo ele, entre Israel e Brasil. O PDL destaca também colaboração entre os dois países “na busca pelo fortalecimento da cooperação agrícola”, com influência em território brasileiro da tecnologia israelense.

Por fim, Delegado Lucas disse aguardar “a visita do primeiro-ministro a Rondônia, ampliando as relações com Israel, buscando fortalecer as relações diplomáticas”. Apesar de o decreto ter sido publicado no Diário Oficial da Assembleia nesta segunda, o projeto foi apresentado no dia 10 de outubro, poucos dias depois de Israel declarar guerra com a Palestina, após os ataques do Hamas.

Siga