Bases do policiamento aéreo apreendem 3,5 toneladas de maconha no Paraná

Entre janeiro e setembro deste ano, as bases operacionais do Comando de Aviação da Polícia Militar do Paraná apreenderam mais de 3,5 toneladas de maconha.

A estrutura, que acaba de completar 16 anos, também é utilizada em resgates, buscas por desaparecidos e atendimentos aeromédicos. Atualmente, as atividades são coordenadas pelo Comando de Aviação (COMAV), que mantém bases nas regiões Leste, Norte, Fronteira Sul e Fronteira Norte, além de uma estrutura no litoral durante a temporada de verão.

Atualmente, o COMAV reúne 85 profissionais, entre pilotos, operadores aerotáticos e integrantes das áreas de suporte e administração.

As aeronaves são empregadas no monitoramento de áreas estratégicas, no acompanhamento de suspeitos e no apoio às equipes policiais que atuam em terra.

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Na região da Fronteira Norte, as apreensões registradas nos primeiros nove meses de 2026 chegaram a aproximadamente 1,8 tonelada de maconha e cinco quilos de haxixe. Na Fronteira Sul, foram contabilizados cerca de 1,1 tonelada de maconha, 12 automóveis e quatro pistolas. As bases Norte e Leste registraram, respectivamente, apreensões de 570 quilos e seis quilos de maconha.

O emprego das aeronaves também permite ampliar o alcance das equipes em áreas rurais, regiões de fronteira e locais de difícil acesso. Com o monitoramento aéreo, os policiais conseguem identificar movimentações suspeitas, acompanhar veículos e orientar abordagens terrestres durante as ações de segurança.

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A ampliação da estrutura ganhou força em agosto de 2023, com a ativação da Base Fronteira Sul, em Cascavel, e o início do Projeto Falcão. Em maio de 2026, a instalação da Base Fronteira Norte, em Umuarama, reforçou a cobertura aérea na região Noroeste do Paraná.

O Projeto Falcão incorporou helicópteros Robinson R66 equipados com câmeras térmicas e sistemas de missão. Os equipamentos permitem localizar pessoas e veículos, identificar fontes de calor e acompanhar movimentações em condições de baixa luminosidade. A estrutura também conta com drones e equipamentos de visão noturna, adquiridos recentemente.

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“A ampliação das bases e o uso de novas tecnologias fortalecem nossa capacidade de atuação em todo o Paraná. O apoio aéreo permite maior agilidade nas operações policiais, amplia o alcance das equipes em terra e contribui diretamente para a segurança da população”, destacou o comandante do COMAV, coronel Márcio Valim de Souza.

Em 2025, as bases operacionais contabilizaram aproximadamente 3,2 mil horas de voo. Já entre janeiro e setembro de 2026, foram registradas cerca de 1,5 mil horas. Os dados incluem atividades de policiamento, apoio operacional e outras missões desempenhadas pelas equipes aéreas.

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Além das ações de segurança pública, as aeronaves são utilizadas no transporte de pacientes, órgãos e tecidos humanos, em buscas por pessoas desaparecidas e no atendimento a vítimas em locais de difícil acesso.

A atuação aeromédica foi fortalecida em 2017, com a formalização de uma parceria entre a segurança pública e a saúde para o atendimento de vítimas de traumas, resgates e remoções aeromédicas.

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O apoio aéreo também é empregado em ocorrências de Defesa Civil e operações de salvamento, permitindo o deslocamento de equipes especializadas e o acesso a regiões onde o atendimento por terra pode ser dificultado pelas condições geográficas.