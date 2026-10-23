Há endereços que ajudam a contar as transformações de uma cidade. Quando o BarraShopping foi inaugurado, em 26 de outubro de 1981, a Barra da Tijuca, na zona sudoeste carioca, ainda era um grande areal. A aposta da Multiplan ajudou a impulsionar o processo de urbanização da região, que se consolidaria como um dos principais polos econômicos e de serviços do Rio de Janeiro.

Das cerca de 100 lojas iniciais, o BarraShopping chega aos 45 anos com quase 700 estabelecimentos e um complexo que reúne comércio, gastronomia, lazer e serviços, gerando cerca de 12 000 empregos e recebendo em torno de 100 000 visitantes por dia.

Ao longo das décadas, o empreendimento ampliou sua atuação para acompanhar as mudanças da região. Em 1994, inaugurou o primeiro centro médico dentro de um shopping center no Brasil. Ampliado em 2016, o espaço reúne, atualmente, cerca de 150 médicos em 40 clínicas e laboratórios.

A história do BarraShopping reúne acontecimentos que marcaram gerações. Em 1994, um sino de 153 metros de altura, criado para a decoração de Natal, entrou para o Guinness Book. E nos anos seguintes, os marcos continuaram, com uma réplica de 67 metros do Castelo da Cinderela, a inauguração de um monotrilho que tornava divertida a circulação pelo shopping e a realização da Primeira Semana BarraShopping de Estilo. Em 2006, o shopping trouxe pela primeira vez ao país o Cirque du Soleil. E, desde 2017, presenteia os cariocas com a maior árvore de Natal da cidade, hoje com 75 metros de altura — o equivalente a um prédio de 23 andares.

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A diversificação das experiências também se reflete nas opções permanentes de lazer, como é o caso da HotZone, parque indoor que ocupa 2 800 metros quadrados com cerca de 250 atrações. A presença de espaços como esse, ao lado das demais ofertas de compras e serviços, ajuda a explicar a transformação do shopping em um hub social, destino frequentado por diferentes públicos e múltiplos motivos.

A chegada aos 45 anos ocorre em meio a um novo ciclo de mudanças. Nos últimos anos, o BarraShopping passou por revitalizações que incluíram fachada, pisos, forros, iluminação, paisagismo e renovação do mix de lojas. Esse processo ganhou continuidade com a oitava expansão, inaugurada em 2026, que acrescentou 4 000 metros quadrados de área.

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As comemorações de aniversário coincidem com a abertura da temporada natalina. A partir de 1º de novembro, o shopping apresenta Um Sonho de Natal, projeto que traz a tradicional árvore e uma inédita Vila de Natal de 1 300 metros quadrados. Quatro décadas e meia após sua inauguração, o empreendimento segue se modernizando sem perder a conexão com quem fez parte de sua trajetória. Uma história que acompanha as transformações da própria Barra da Tijuca e continua a ganhar novos capítulos.

1/2 (O BarraShopping chega aos 45 anos com quase 700 estabelecimentos e um complexo que reúne comércio, gastronomia, lazer e serviços/Divulgação) 2/2 (BarraShoping/Divulgação)

Marcos que acompanham gerações 26 de outubro de 1981 – Inauguração do BarraShopping Continua após a publicidade 1994 – Inauguração do primeiro centro médico dentro de um shopping e sino gigante de 153 metros, que entra para o Guinness Book

1995 – Réplica do Castelo da Cinderela de 67 metros de altura

1996 – Monotrilho e primeira Semana BarraShopping de Estilo

2006 – Cirque du Soleil para comemorar os 25 anos

2014 – Sétima expansão Continua após a publicidade 2017 – A partir desse ano, o shopping passa a abrigar a maior árvore de Natal da cidade, hoje com 75 metros de altura

2025 – Revitalização completa do shopping

2026 – Oitava expansão