O diferencial aqui começa do lado de fora. Se hoje é moda criar bares artificialmente clandestinos, inspirados nos que vendiam bebidas alcoólicas durante a Lei Seca americana, o BarBaran pode ser considerado um precursor dos botecos ao estilo speakeasy. Não é preciso ter senha para entrar, mas o salão fica “escondido” na Sociedade Ucraniana do Brasil, sem placa na fachada e com um discreto acesso pelo portão à direita do prédio. A ligação com a Ucrânia vai além do espaço integrado ao clube. Ela aparece na decoração e surge forte no menu, que lista alguns preparos típicos do Leste Europeu. Para provar dois deles num mesmo pedido, escolha o combinado de varenique e holoptchi (R$ 18,50, sete unidades). O primeiro é uma espécie de ravióli com recheio de batata e requeijão ou de batata e repolho, coberto por molho de carne, nata ou calabresa. O segundo consiste em um charuto de repolho com trigo-sarraceno. Mais comuns nos botecos curitibanos, a carne de onça (R$ 15,00) e o pão com bolinho fazem sucesso. Esse último pode reunir, em pão francês, um generoso bolinho de carne, linguiça defumada, mussarela, pepino azedo, raiz-forte e maionese (R$ 10,50). Para saber o que se destaca entre as bebidas, olhe para cima: o teto é revestido de cartazes sobre cerveja. Garrafas de 600 mililitros de Original (R$ 10,00), de Brahma (R$ 9,50) e da catarinense Haus Dreizehn (R$ 19,50 a weizen) escoltam os comes. Alameda Augusto Stellfeld, 799, centro, ☎ 3322-2912 (120 lugares). 16h/0h (sex. até 0h30; sáb. a partir das 12h; dom. 16h/22h; fecha seg.). Aberto em 2008.

2º lugar: O Torto Bar

3º lugar: Venda Armazém e Boteco