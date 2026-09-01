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Brasil

Bandidos em jet skis roubam joias e celular na Baía de Guanabara

Pai e filha em moto aquática foram abordados por grupo no meio do mar

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 17h08 | Atualizado em 1 set 2026, 17h09
Antigo forte de pedra e concreto, com cúpulas e paredes robustas, parcialmente submerso em águas azuis, sob céu claro com nuvens esparsas
Forte Laje, na Baía de Guanabara: pai e filha foram vítimas de assalto nas proximidades por homens em jet skis (Bildagentur-online/Universal Images Group/Getty Images)
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A Polícia Civil do Rio investiga um assalto praticado por criminosos em jet skis no meio da Baía de Guanabara, no último domingo. O caso ganhou as redes sociais após um empresário gravar vídeos contando detalhes do roubo: de acordo com ele, que atua no ramo de aluguel desses equipamentos, um pai passeava com a filha de jet ski entre o Forte Laje e as praias de Adão e Eva, em Niterói, quando foi abordado por homens em três motos aquáticas. Pelo menos um estava armado.

Fernando Barbosa, autor dos vídeos, disse que soube do crime por meio das vítimas, ao desembarcaram logo após o assalto em uma marina de Jurujuba, em Niterói. Pai e filha teriam perdido para os criminosos celular, dinheiro, pulseira, cordão e relógio. “Ele contou que foi abordado por três jets, e um rapaz estava armado”, diz o empresário. As vítimas seguiram para a delegacia do bairro. O registro de ocorrência foi confirmado a VEJA pela polícia. A apuração foi encaminhada para a 9ª DP (Catete), que realiza diligências.

Um dos jet skis dos assaltantes, afirma Barbosa, é azul. Ele diz que, ainda no domingo, recebeu informações de um outro assalto praticado pelo mesmo grupo nas proximidades da Urca. Não há confirmação oficial do episódio.

 

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