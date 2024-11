Banco do Nordeste investe no futuro sustentável

Em 26 anos, o Brasil pode criar o cenário favorável para a transição de matriz energética e reduzir as emissões anuais de gases do efeito estufa. Isso é o que aponta o estudo divulgado, em outubro, pelo Observatório do Clima (OC), entidade brasileira de articulação sobre as mudanças climáticas globais. A iniciativa propõe medidas, que tornaria possível, até 2050, atender à demanda de energia no país com um crescimento do PIB, com cerca de 2,1% ao ano.

Para garantir a transição para um cenário de baixo carbono, o Banco do Nordeste (BNB) tem se consolidado como principal parceiro no desenvolvimento de projetos voltados para a geração de energia limpa no país, em especial no Nordeste – atualmente a região concentra 62% da capacidade instalada para energia solar e 93% para energia eólica.

Consagrado como o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, o BNB apresenta números significativos, dos últimos 5 anos, com mais de R$ 30 bilhões aplicados em energias renováveis, por meio de linha de crédito que zela pelo meio ambiente e seu desenvolvimento sustentável.

Iniciativas Sustentáveis

O Banco do Nordeste fomenta iniciativas que impulsionem o desenvolvimento sustentável da região, que contemplem usinas de energia solar e eólica, e até pessoas físicas que desejam instalar energia limpa em suas residências.

Por meio do apoio do Plano Mais Produção, do Governo Federal, o BNB é um dos agentes de fomento, que só neste ano, investe R$ 5,9 milhões no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal instrumento financeiro de desenvolvimento da região Norte, Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo.

Alcançando mais de 2 mil municípios com novos empregos, novas fontes de renda e aumento da infraestrutura, o BNB prova que desenvolvimento e sustentabilidade são complementares ao fortalecimento da economia local e à promoção da inclusão social.

Pensando no futuro

Entre as ações do BNB voltadas para a sustentabilidade, destaca-se o novo Programa de Sustentabilidade e Inovação, que apoia startups e pequenos empreendedores que desenvolvem soluções para a melhoria da gestão de resíduos, eficiência energética e o uso de tecnologias limpas. Iniciativas fundamentais para minimizar o impacto ambiental.

O estímulo à inovação industrial também é prioridade. Projetos alinhados às novas tecnologias, como o investimento em projetos que preparem a indústria da aviação e refrigeração industrial para o crescimento do novo combustível, o hidrogênio verde.

Impulsionando o Brasil a se tornar uma referência para o mundo em modelo de transição de matriz energética, o Banco do Nordeste se torna um exemplo na promoção da sustentabilidade e acesso ao futuro.