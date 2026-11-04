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Banco da Amazônia leva debate sobre crédito verde para a COP31

Instituição integra comitiva da CNT na Turquia e destaca a contratação de R$ 6,8 bilhões pelo FNO no primeiro semestre de 2026

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 12h30
Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia (setembro de 2025)
Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia (setembro de 2025) (VEJA/Divulgação)
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Banco da Amazônia leva debate sobre crédito verde para a COP31 Priorize VEJA no Google

Na próxima segunda-feira (9), começa em Antália (Turquia) a 31ª sessão da Conferência das Partes (COP31) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). O evento será palco de diversos debates importantes — entre eles, o potencial de investimentos sustentáveis em infraestrutura e logística na região amazônica.

A convite da Confederação Nacional do Transporte (CNT), líderes do Banco da Amazônia estarão presentes na Conferência para reforçar a importância de integrar agendas e facilitar o acesso a recursos financeiros competitivos, ações que impulsionam o desenvolvimento produtivo regional. 

Apenas nos primeiros seis meses de 2026, as operações do Fundo Constitucional do Norte (FNO) atingiram 6,8 bilhões de reais, sendo 4,7 bilhões acessados via linhas de crédito verde — o que representa quase 69% do volume liberado no período.

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A delegação do Banco da Amazônia na COP31 será composta pelo presidente Luiz Lessa e pelo diretor de Controle de Riscos e Relações com Investidores, Fábio Maeda.

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