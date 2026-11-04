Banco da Amazônia leva debate sobre crédito verde para a COP31

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A 31ª Conferência das Partes (COP31) na Turquia destacará o potencial de investimentos sustentáveis em infraestrutura e logística na Amazônia. O Banco da Amazônia participará para fortalecer a integração de agendas e o acesso a recursos financeiros competitivos, impulsionando o desenvolvimento regional com foco em crédito verde.

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Na próxima segunda-feira (9), começa em Antália (Turquia) a 31ª sessão da Conferência das Partes (COP31) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). O evento será palco de diversos debates importantes — entre eles, o potencial de investimentos sustentáveis em infraestrutura e logística na região amazônica.

A convite da Confederação Nacional do Transporte (CNT), líderes do Banco da Amazônia estarão presentes na Conferência para reforçar a importância de integrar agendas e facilitar o acesso a recursos financeiros competitivos, ações que impulsionam o desenvolvimento produtivo regional.

Apenas nos primeiros seis meses de 2026, as operações do Fundo Constitucional do Norte (FNO) atingiram 6,8 bilhões de reais, sendo 4,7 bilhões acessados via linhas de crédito verde — o que representa quase 69% do volume liberado no período.

A delegação do Banco da Amazônia na COP31 será composta pelo presidente Luiz Lessa e pelo diretor de Controle de Riscos e Relações com Investidores, Fábio Maeda.