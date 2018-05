Balanço do governo: mais de 50% dos bloqueios ainda persistem

Em entrevista coletiva sem grandes novidades, o governo anunciou no começo da noite deste sábado um balanço do sexto dia da greve dos caminhoneiros. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, afirmou que a situação dos aeroportos está “quase normalizada”. Seu colega Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, anunciou que mais da metade dos pontos com interdições por grevistas nas estradas do país ainda persistem: mais precisamente, 524 trechos foram liberados, contra 576 que ainda exibem interdições parciais. Em São Paulo, 97% das estradas estariam desbloquedas, contra 70% no Distrito Federal, 62% no Ceará e 64% na Bahia.

Segundo Jungmann, a Polícia Rodoviária Federal aplicou até o momento 400 multas, num valor total de pouco mais de 2 milhões de reais. A Polícia Federal já abriu 37 inquéritos para apurar supostas ações de locaute por parte de empresas do setor de transportes. Os responsáveis estão sendo convocados para prestar depoimentos e mandados de prisão chegaram a ser expedidos – o ministro não revelou quantos, nem se já foram cumpridos ou não. “O apoio (à greve por parte de transportadoras e distribuidoras) é criminoso, eu disse criminoso. E com certeza irão pagar por isso. Participar de um locaute é um crime”, disse Jungmann.

Também neste sábado, o presidente Michel Temer assinou decreto que permite a requisição de bens para garantir o abastecimento em caso de áreas essenciais, como os hospitais. Homens das Forças Armadas já atuam nos esforços para retomar o abastecimento e conduzem caminhões pelo país, disseram os ministros.