Nascida em São Paulo no ano de 2011, a Bacio di Latte contribuiu decisivamente para popularizar os sorvetes à moda italiana no Brasil. Depois de se consolidar em terras paulistanas, a empresa se espalhou pelo país e já soma mais de noventa pontos em seis estados e no Distrito Federal. Curitiba recebeu a primeira unidade da rede na Região Sul com um gelado exclusivo no menu: rosas de batel — o sabor floral acabou saindo das cubas. Hoje, as duas lojas na capital paranaense abrigam o portfólio tradicional. Por enquanto, os sorvetes favoritos do público são os de chocolate, bacio di latte (leite e creme de leite), pistache e doce de leite. Eles podem ser solicitados na casquinha (R$ 12,00 ou R$ 14,00, com um ou dois sabores) ou em copinho, com até três tipos. Nos tamanhos pequeno (120 gramas), médio (140 gramas) e grande (180 gramas), eles custam, respectivamente, R$ 12,00, R$ 14,00 e R$ 17,00. Chamado de massimo, o pote que permite até quatro sabores (300 gramas) sai a R$ 28,00. Para conquistar novos paladares por aqui, a grife apostou em trunfos que a acompanham desde o início: frescor, cremosidade marcante e boas matérias-primas, como chocolates belga e francês, pistache italiano e doce de leite uruguaio. O primeiro fator recebe um belo impulso do sistema utilizado nos principais pontos da rede, que vendem seus produtos no mesmo local em que eles são fabricados. Na unidade do Pátio Batel, por exemplo, os 22 sabores comercializados são preparados no espaço contíguo à loja. O quiosque do ParkShoppingBarigüi, que funciona num antigo Fiat Cinquecento estilizado, tem oferta menor de sorvetes (dez tipos). Pátio Batel, ☎ 3014-7571 (18 lugares). 10h/22h (dom. e feriados 11h/22h); ParkShoppingBarigüi. Não tem telefone. 10h/22h (dom. e feriados 11h/22h). Aberto em 2017.

