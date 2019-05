BA: carro explode em fuga da polícia e 5 morrem após tiroteio

Uma ação policial entre os municípios de São Sebastião do Passé e Catu, no norte da Bahia, terminou com a morte de cinco suspeitos de planejar ataques contra agências bancárias, neste domingo 12. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo o órgão, policiais armaram um bloqueio na rodovia BR-110 na tarde deste domingo. Ao tentar furar a blitz, um automóvel com três dos suspeitos capotou e explodiu, pegando fogo – o que, segundo a SSP, indicou a presença de explosivos. Uma pessoa ficou presa no veículo e outras duas saíram atirando.

Pouco depois, outro carro parou antes da barreira policial e dois homens saíram de dentro disparando contra a polícia. Na troca de tiros, os quatro que deixaram os automóveis morreram e o que ficou preso no primeiro veículo não resistiu aos ferimentos, de acordo com o comunicado da entidade policial.

Com o quinteto foram apreendidos duas pistolas, dois revólveres, coletes balísticos, munições e algemas, entre outros itens.

A operação foi realizada após denúncias anônimas, com policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Litoral Norte (Cipe LN) e apoio de corporações das cidades de Simões Filho e Catu.

“Estamos fazendo varreduras na região em busca de outros suspeitos. O grupo pretendia atacar bancos na região, mas chegamos antes e evitamos”, disse o comandante da Cipe LN, tenente-coronel Ricardo Mattos em nota.