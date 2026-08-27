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Avião derrapa no Santos Dumont e voos são cancelados

O incidente ocorreu quando a aeronave estava pousando por volta das 16h10 desta quinta

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 20h22
Pequeno avião branco com faixa vermelha na fuselagem, parado na grama ao lado da pista de um aeroporto, com o trem de pouso dianteiro recolhido. Bombeiros e equipes de resgate com uniformes escuros e amarelos inspecionam a aeronave. Um caminhão de bombeiros amarelo e um veículo de apoio também amarelos estão próximos. Ao fundo, um corpo dágua e prédios em uma encosta.
A aeronave parou na área gramada, sem feridos. (./Reprodução)
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Um jatinho de pequeno porte da Embraer derrapou e saiu da pista do aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. O aeroporto foi fechado. De acordo com a Infraero, até o momento, quinze voos foram direcionados para o Aeroporto Internacional do Galeão e 53 foram cancelados.

O incidente ocorreu quando a aeronave estava pousando por volta das 16h10 desta quinta-feira, 27. A aeronave parou na área gramada, sem feridos. Apenas o piloto e um tripulante estavam no voo.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Plano de Emergência do aeroporto foi acionado e “as operações do aeroporto estão suspensas para remoção da aeronave que está na área gramada ao lado da pista”.

O processo de remoção será feito com um guindaste. Equipe do Corpo de Bombeiros também dão suporte.

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Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão no aeroporto para iniciar as investigações sobre o ocorrido.

(Com Agência Brasil)

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