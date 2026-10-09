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Brasil

Avião da Polícia Militar de Minas Gerais cai e deixa três mortos

Acidente aconteceu próximo da região do vale do Aço, entre as cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 18h00 | Atualizado em 9 out 2026, 18h07
Uma densa coluna de fumaça preta sobe em espiral no céu azul claro, vista de uma estrada asfaltada. À direita, um poste de luz com fios e, ao fundo, uma faixa de vegetação verde escura. O chão ao lado da estrada é de terra batida. O céu está limpo, sem nuvens, exceto pela fumaça.
Havia três passageiros na aeronave, que morreram no local (Redes sociais/Reprodução)
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Uma aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais caiu na tarde desta sexta-feira, 9, entre as cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso, próximo ao aeroporto do Vale do Aço, no leste do estado. Havia três tripulantes a bordo, que faleceram na queda.

A PM confirmou o acidente e disse que não há sobreviventes, mas preservará as identidades das vítimas até as famílias serem comunicadas. Os três eram membros da Polícia Militar.

A queda ocorreu por volta de 16h20 desta sexta. A aeronave era um Pégasus 17, um bimotor turboélice (com duas asas). Nas redes sociais, circulam imagens de intenso fluxo de fumaça sobre os destroços do avião.

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