Avião da Polícia Militar de Minas Gerais cai e deixa três mortos
Acidente aconteceu próximo da região do vale do Aço, entre as cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso
Uma aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais caiu na tarde desta sexta-feira, 9, entre as cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso, próximo ao aeroporto do Vale do Aço, no leste do estado. Havia três tripulantes a bordo, que faleceram na queda.
A PM confirmou o acidente e disse que não há sobreviventes, mas preservará as identidades das vítimas até as famílias serem comunicadas. Os três eram membros da Polícia Militar.
A queda ocorreu por volta de 16h20 desta sexta. A aeronave era um Pégasus 17, um bimotor turboélice (com duas asas). Nas redes sociais, circulam imagens de intenso fluxo de fumaça sobre os destroços do avião.
Beechcraft King Air PP-EJO da Polícia Militar de Minas Gerais caiu perto do Aeroporto de Ipatinga nesta sexta-feira. Os três ocupantes não resistiram. É o segundo avião que decolou de Pampulha, em Belo Horizonte e caiu no mesmo dia. #pampulha #kingair #pmmg pic.twitter.com/P7cG3hQGFpSiga
— Airway (@AirwayBrasil) October 9, 2026