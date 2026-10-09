Avião da Polícia Militar de Minas Gerais cai e deixa três mortos

Uma aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais caiu na tarde desta sexta-feira, 9, entre as cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso, próximo ao aeroporto do Vale do Aço, no leste do estado. Havia três tripulantes a bordo, que faleceram na queda.

A PM confirmou o acidente e disse que não há sobreviventes, mas preservará as identidades das vítimas até as famílias serem comunicadas. Os três eram membros da Polícia Militar.

A queda ocorreu por volta de 16h20 desta sexta. A aeronave era um Pégasus 17, um bimotor turboélice (com duas asas). Nas redes sociais, circulam imagens de intenso fluxo de fumaça sobre os destroços do avião.