Avião da FAB reforça combate ao fogo no Pantanal

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou, neste sábado, 29, uma aeronave com 12 mil litros de água para combater os incêndios no Pantanal. A região enfrenta há cerca de três meses queimadas que têm devastado a biodiversidade local. Apenas em 2024, já foram destruídos 627 mil hectares de mata, a maior área da série histórica. Ao longo do dia, estão previstos três sobrevoos do avião KC-390 Millennium, em prosseguimento a um trabalho pelo ar iniciado ontem, contra os focos de incêndio na região.

Nesta sexta-feira, 28, a aeronave já havia transportado outros 12 mil litros partindo de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para combater as queimadas na região. Para aumentar o efeito contra o fogo, um produto químico retardante tem sido adicionado à água durante o trabalho. O Corpo de Bombeiros do estado, por sua vez, tem alimentado duas piscinas que ficam no Aeroporto Internacional de Corumbá, além de identificar principais focos de incêndio para que a atuação da FAB seja a mais efetiva possível.

Para combater os focos de incêndio, a aeronave KC-390 Millennium é equipada de um sistema próprio para esse tipo de atuação, com um tubo que projeta água pela porta traseira esquerda do avião, podendo descarregar até 3 mil galões de água, segundo a Agência Brasil. O sistema oferece maior precisão, aumentando significativamente a eficácia das operações de combate a incêndios.

Paraíso ameaçado

Esturricado por uma estiagem que já dura seis anos e que reduziu a superfície inundada em 60%, assolado por ondas de calor intensificadas pelo efeito estufa e, nestes meses, ainda alvejado pelo fenômeno El Niño, que aquece o oceano e altera a umidade e o calor nos trópicos, o Pantanal viu sua grande parte de sua vegetação converter-se em palha altamente inflamável.

São 3,2 mil focos de combustão na região, com prejuízo estimado de 17 milhões pela agropecuária. E a cidade mais atingida é Corumbá, que fica a 420 quilômetros de Campo Grande. Lá, estão 5% dos focos. Desde 4 de junho, os 112 000 habitantes convivem com uma nuvem de fumaça proveniente de labaredas que viralizaram em um vídeo recente, por sua proximidade com uma festa de São João.