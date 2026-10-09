Avião cai próximo de estação do metrô em Belo Horizonte

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Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira em Belo Horizonte, nas proximidades de uma estação de metrô. Moradores relataram ter ouvido estouros e visto um rastro de fumaça. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a Avenida Cristiano Machado para apurar a ocorrência. Informações sobre vítimas e se foi queda ou pouso forçado estão sendo verificadas.

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Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira, 9, em Belo Horizonte, nas proximidades de uma estação do metrô da capital mineira. Segundo informações preliminares, “o monomotor estaria voando baixo pela região quando foi ouvido estouros partindo da aeronave, seguida de um rastro de fumaça”. A única pessoa dentro da aeronave era o piloto, que morreu carbonizado.

Ao menos seis viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até à Avenida Cristiano Machado, altura do número 5.600, próximo da estação São Gabriel, e já controlaram as chamas. “Ainda não é possível dizer se foi de fato uma queda ou pouso forçado”, relataram os Bombeiros. A aeronave decolou pouco antes do aeroporto da Pampulha.

Em maio deste ano, um outro avião de pequeno porte caiu ao bater em um prédio de três andares na capital mineira. O acidente ocorreu em um edifício na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira. Na sequência, a aeronave caiu em um muro próximo do estacionamento do local — três pessoas morreram.

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