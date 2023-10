Avião cai no Acre e mata 12 pessoas, entre elas, uma bebê

Atualizado em 29 out 2023, 12h42 - Publicado em 29 out 2023, 12h30

Por Ricardo Ferraz

Um avião de pequeno de porte caiu, após decolar do aeroporto de Rio Branco, no Acre, em direção à cidade de Envira, no Amazonas, na manhã deste domingo, 29, informou o governo do estado.

Imagens do acidente estão sendo compartilhadas nas redes sociais.

Um avião Caravan acaba de cair perto da pista do Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, procedente do Amazonas. Todas as nove pessoas que estavam no avião morreram. pic.twitter.com/VR2wFtCWm8 — Altino Machado (@AltinoMachado) October 29, 2023

A aeronave, modelo Cessna Caravan, da empresa ART Taxi Aéreo, carregava dez passageiros, em um voo freteado. Entre as vitimas, havia uma bebê. Também estavam presentes dois tripulantes, piloto e copiloto. Todos morreram carbonizados, já que há relatos de que o avião explodiu no ar, espalhando chamas pelo terreno onde caiu.

Segundo nota divulgada pelo governo, foram mobilizadas duas guarnições do Corpo de Bombeiros, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viaturas da Polícia Militar para atender à ocorrência. Um helicóptero também se deslocou até o local para auxiliar nas ações de resgate dos corpos, em local de difícil acesso.

As causas do acidente serão investigadas pelas agências competentes.