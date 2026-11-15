Avaliação de integridade da CGU revela quadro preocupante na Caixa Asset

A CGU publicou recentemente um relatório preocupante sobre uma avaliação realizada na Caixa Asset, a gestora de fundos de investimento da Caixa Econômica Federal.

O objetivo do trabalho, segundo o órgão, foi verificar a estrutura de governança para a integridade dentro da repartição.

“O escopo da auditoria consistiu em avaliar se a Alta Administração vem atuando de forma eficaz e efetiva na promoção, implementação e supervisão das práticas de integridade da entidade”, diz o relatório da CGU.

A avaliação concluiu que a cúpula da Caixa Asset vem atuando na promoção, implementação e supervisão das práticas de integridade. Há, no entanto, um problema de credibilidade interno que fica evidente no relatório.

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Segundo a CGU, os servidores da Caixa Asset não só não confiam nas práticas de integridade da cúpula do órgão como desconfiam dos canais existentes na repartição estatal para denunciar eventuais desvios.

“Há baixa percepção do comprometimento da liderança pelos colaboradores, bem como baixa percepção de credibilidade, sigilo e efetividade entre os usuários do Canal de Denúncias”, diz a CGU.

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Segundo o relatório, a CGU “recomendou a elaboração de planos de ação para melhoria da percepção dos empregados, incluindo melhorias das ações executadas pela Alta Administração e da comunicação das ações realizadas pela Ouvidoria e Corregedoria”.

A CGU também recomendou a revisão e atualização do mapeamento de riscos para Integridade e das normas e procedimentos sobre o assunto.