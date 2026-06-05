Augusto Cury socorre homem que capotou carro
Episódio com pré-candidato à Presidência ocorreu em São Luís
O psiquiatra e escritor Augusto Cury, que é pré-candidato do Avante à Presidência, socorreu um homem que havia acabado de sofrer um acidente de trânsito em São Luís.
Cury desceu do carro, examinou a vítima e conversou com o jovem. Constatou que ele estava bem, conseguindo responder às perguntas feitas, e que não tinha traumas graves.
O pré-candidato entrou em contato com o SAMU e orientou o homem a não se mexer muito até o atendimento chegar.
Cury havia acabado de chegar no Maranhão, vindo de Manaus, onde participou de um evento de lançamento de sua pré-candidatura.