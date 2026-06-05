O psiquiatra e escritor Augusto Cury, que é pré-candidato do Avante à Presidência, socorreu um homem que havia acabado de sofrer um acidente de trânsito em São Luís.

Cury desceu do carro, examinou a vítima e conversou com o jovem. Constatou que ele estava bem, conseguindo responder às perguntas feitas, e que não tinha traumas graves.

O pré-candidato entrou em contato com o SAMU e orientou o homem a não se mexer muito até o atendimento chegar.

Cury havia acabado de chegar no Maranhão, vindo de Manaus, onde participou de um evento de lançamento de sua pré-candidatura.

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