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Brasil

Augusto Cury é o político mais buscado na Wikipédia em agosto

Rankings também incluem pesquisas por Renan Santos, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Daniel Vorcaro

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 14h17
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos, sorri levemente, vestindo camisa azul e blazer cinza, em ambiente interno com painel de madeira ao fundo
O escritor Augusto Cury (Avante), candidato à Presidência da República em 2026 (Redes sociais/Reprodução)
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Nas últimas semanas, as incendiárias notícias que vêm de Brasília contribuíram para colocar alguns personagens, cada vez mais, no radar dos internautas. Um reflexo do interesse crescente pelas polêmicas e escândalos do noticiário está no ranking de artigos mais lidos da Wikipédia brasileira, que tem figuras ligadas à política nacional entre as páginas mais acessadas recentemente.

Na tabela diária da última quinta-feira, 3, o escritor e presidenciável Augusto Cury (Avante) foi a segunda personalidade mais buscada na Wikipédia em português, com mais de 15.000 consultas em 24 horas. Ele é seguido pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal; pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master; e pelo ministro Alexandre de Moraes, também do STF.

Nas dez primeiras posições da tabela de ontem, figuram também o presidenciável Renan Santos (Missão) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A lista é encabeçada pelo ator Gracindo Júnior, que morreu na última terça-feira, 1º, e também tem os nomes de seu pai, Paulo Gracindo, e filha, Daniela Duarte.

Artigos mais acessados da Wikipédia em português — 3 de setembro de 2026

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  1. Gracindo Júnior: 18.938 acessos
  2. Augusto Cury: 15.326
  3. André Mendonça: 10.756
  4. Daniel Vorcaro: 10.234
  5. Alexandre de Moraes: 6.577
  6. Paulo Gracindo: 6.258
  7. Daniela Duarte: 5.757
  8. Renan Santos: 5.525
  9. Davi Alcolumbre: 5.310
  10. Gloria Steinem: 4.841

Já o ranking de agosto é liderado por Augusto Cury, cujo artigo na Wikipédia foi acessado mais de 600.000 vezes no mês passado, e por Renan Santos, que superou 400.000 consultas. O top 10 mensal do site também inclui a página “Eleição presidencial no Brasil em 2026”, que reúne informações sobre candidaturas, pesquisas eleitorais, debates e entrevistas dos presidenciáveis.

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Outros brasileiros que figuram na tabela de agosto são o influenciador Lito Sousa, especialista no setor de aviação, e as atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso, ambas falecidas no mês passado. Também há destaque para o artigo sobre a Doença de Creutzfeldt-Jakob, transtorno neurológico com o qual Lito foi diagnosticado recentemente.

Artigos mais acessados da Wikipédia em português — agosto de 2026

  1. Augusto Cury: 618.385 acessos
  2. Renan Santos: 401.956
  3. Lito Sousa: 283.216
  4. Glória Menezes: 241.941
  5. Hayden Panettiere: 241.371
  6. Laura Cardoso: 233.920
  7. Assassinato de Marcos Matsunaga: 171.736
  8. Doença de Creutzfeldt-Jakob: 132.859
  9. Lista de filmes de maior bilheteria: 129.428
  10. Eleição presidencial no Brasil em 2026: 129.394
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Alexandre de Moraes
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