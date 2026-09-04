Augusto Cury é o político mais buscado na Wikipédia em agosto
Rankings também incluem pesquisas por Renan Santos, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Daniel Vorcaro
Nas últimas semanas, as incendiárias notícias que vêm de Brasília contribuíram para colocar alguns personagens, cada vez mais, no radar dos internautas. Um reflexo do interesse crescente pelas polêmicas e escândalos do noticiário está no ranking de artigos mais lidos da Wikipédia brasileira, que tem figuras ligadas à política nacional entre as páginas mais acessadas recentemente.
Na tabela diária da última quinta-feira, 3, o escritor e presidenciável Augusto Cury (Avante) foi a segunda personalidade mais buscada na Wikipédia em português, com mais de 15.000 consultas em 24 horas. Ele é seguido pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal; pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master; e pelo ministro Alexandre de Moraes, também do STF.
Nas dez primeiras posições da tabela de ontem, figuram também o presidenciável Renan Santos (Missão) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A lista é encabeçada pelo ator Gracindo Júnior, que morreu na última terça-feira, 1º, e também tem os nomes de seu pai, Paulo Gracindo, e filha, Daniela Duarte.
Artigos mais acessados da Wikipédia em português — 3 de setembro de 2026
- Gracindo Júnior: 18.938 acessos
- Augusto Cury: 15.326
- André Mendonça: 10.756
- Daniel Vorcaro: 10.234
- Alexandre de Moraes: 6.577
- Paulo Gracindo: 6.258
- Daniela Duarte: 5.757
- Renan Santos: 5.525
- Davi Alcolumbre: 5.310
- Gloria Steinem: 4.841
Já o ranking de agosto é liderado por Augusto Cury, cujo artigo na Wikipédia foi acessado mais de 600.000 vezes no mês passado, e por Renan Santos, que superou 400.000 consultas. O top 10 mensal do site também inclui a página “Eleição presidencial no Brasil em 2026”, que reúne informações sobre candidaturas, pesquisas eleitorais, debates e entrevistas dos presidenciáveis.
Outros brasileiros que figuram na tabela de agosto são o influenciador Lito Sousa, especialista no setor de aviação, e as atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso, ambas falecidas no mês passado. Também há destaque para o artigo sobre a Doença de Creutzfeldt-Jakob, transtorno neurológico com o qual Lito foi diagnosticado recentemente.
Artigos mais acessados da Wikipédia em português — agosto de 2026
- Augusto Cury: 618.385 acessos
- Renan Santos: 401.956
- Lito Sousa: 283.216
- Glória Menezes: 241.941
- Hayden Panettiere: 241.371
- Laura Cardoso: 233.920
- Assassinato de Marcos Matsunaga: 171.736
- Doença de Creutzfeldt-Jakob: 132.859
- Lista de filmes de maior bilheteria: 129.428
- Eleição presidencial no Brasil em 2026: 129.394