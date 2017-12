Auditor comprou imóveis e carros com propina da JBS, diz Receita

Alvo principal da operação Baixo Augusta , realizada nesta segunda-feira (11) pela Polícia Federal , um auditor fiscal da Receita Federal é suspeito de construir um vasto patrimônio a partir das propinas que recebeu da JBS . Segundo a própria Receita, ele comprou imóveis e “dezenas de veículos” ao longo dos 13 anos em que teria beneficiado indevidamente a empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista . O nome do servidor não foi divulgado.

Apenas nos últimos dois anos e meio, o esquema rendeu 160 milhões de reais ao acusado. O valor corresponde a cerca de 8% dos cerca de 2 bilhões repassados para a JBS a título de créditos tributários. Como as fraudes duraram seis vezes mais tempo do que o que já foi contabilizado, o rombo pode ser muito maior.

“São centenas de milhões, ao menos. Talvez até bilhão”, afirmou o delegado da Receita Guilherme Bibioni em entrevista coletiva na sede da PF, em São Paulo, nesta segunda-feira. O Ministério Público pediu a prisão do auditor, mas a Justiça negou.

“O magistrado considerou que apenas o afastamento já era suficiente para impedir a continuidade do crime”, afirmou a procuradora Anamaria Osório, que não descartou voltar a pedir a detenção do servidor, uma vez que boa parte do patrimônio deste segue oculto, em nome de empresas de fachada e offshores.

Ele será alvo também de um processo administrativo e, após a sua defesa, pode ser demitido. Entre os imóveis, constam até o momento ao menos duas casas de férias, uma de verão em Caraguatatuba e uma de inverno em Campos do Jordão.