Atrio planeja expansão da rede hoteleira
Operadora vai lançar sete unidades em quatro das cinco regiões
A Atrio Hotel Management, maior operadora hoteleira de capital 100% nacional, planeja uma expansão em todo o Brasil.
Para 2026, estão confirmadas sete aberturas de empreendimentos, espalhados entre quatro regiões: Centro-Oeste (Brasília, Mato Grosso do Sul e Goiânia), Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), Sul (Santa Catarina) e Norte (Pará). Juntos, eles somam quase 2 mil apartamentos.
Além disso, novos contratos devem elevar para 4,5 mil o número de novas unidades hoteleiras. Atualmente, a empresa já possui 12 mil quartos em operação, incluindo as bandeiras Ibis, Mercure e Novotel.
Recentemente, a Atrio chegou em São Paulo ao assumir o Grand Mercure São Paulo Pinheiros, antigo Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças.