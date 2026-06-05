Ed Gama foi assaltado, perdeu o celular e os criminosos acessaram todos os aplicativos em seu aparelho. O humorista, que trabalha como assistente de palco de Luciano Huck, no Domingão, da TV Globo, relatou que o crime aconteceu na quinta-feira, 4. Não informou, porém, o local onde ocorreu.

“Por favor, não ajudem ninguém, não mandem dinheiro para ninguém que pedir dinheiro para vocês. Não sou eu (…). Os caras rasparam minha conta”, disse ele, em um vídeo.

Em seguida, ele disse que bloqueou o celular e as contas bancárias, mas não está com controle total a suas redes sociais.

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