Assassino do ator Jeff Machado é condenado a 22 anos de prisão

Um dos acusados da morte do ator Jeff Machado, em 2023, Jeander Vinicius da Silva Braga foi condenado pelo I Tribunal do Júri do Rio a 22 anos e nove meses de prisão, em regime fechado, por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. A sentença foi dada nesta quinta-feira, 9, após dois dias de julgamento.

O outro réu no caso, Bruno de Souza Rodrigues, responde por oito crimes e irá a júri popular no dia 10 de dezembro deste ano.

Durante o julgamento de Jeander, o promotor do Ministério Público do Rio destacou que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima numa ação caracterizada como covarde e ocorrida de forma cruel. Pela investigação, Jeff foi dopado e estrangulado com um fio de telefone em janeiro de 2023. O corpo, no entanto, foi encontrado só em maio, dentro de um baú concretado e enterrado no terreno de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Jeander, segundo o MP, desempenhou papel decisivo na execução do crime e na ocultação do cadáver de Jefferson, sendo o principal responsável pelo emprego da força física no assassinato. Ele e Bruno foram denunciados em julho de 2023.

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Promessa de papel em novela

A denúncia afirma que a dupla foi até a residência do artista em Campo Grande, onde a vítima foi asfixiada até a morte. Em seguida, eles levaram o corpo dentro dee um baú que pertencia a Jeff até um imóvel alugado por Bruno no mesmo bairro. A cova já havia sido aberta por Jeander dias antes.

O crime teve início com Bruno prometendo e Jeff a compra de uma vaga para ator em uma novela. O artista pagou R$ 18 mil ao criminoso, que depois não conseguiu sustentar a mentira. Diante da iminência de o golpe ser descoberto, Bruno, com ajuda de Jeander, matou a vítima.

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Jefferson Machado Costa nasceu em Araranguá, cidade no sul de Santa Catarina, e atuou em “Reis”, da TV Record. Ele tinha 44 anos quando foi morto. Os oito cães de estimação do artista, que poussíam chips de identificação e foram abandonados após o crime, acabaram ajudando a revelar os assassinos.