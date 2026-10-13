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Brasil

Às vésperas do 2º turno, Lula autoriza bloqueio de sinal de celular em prisões

Governo reforça campanha na área de combate a facções, incluindo planos para transformar presídios estaduais em penitenciárias de segurança máxima

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 10h42
Presídio de Segurança Máxima de Maceió
Entrada do Presídio de Segurança Máxima de Maceió (AL) (Ascom/Seris/Divulgação)
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Às vésperas do 2º turno, Lula autoriza bloqueio de sinal de celular em prisões Priorize VEJA no Google

O governo federal publicou uma nova medida nesta terça-feira, 13, que autoriza o uso de bloqueadores de sinais de celular dentro das prisões, sem ordem judicial, para impedir a comunicação irregular entre detentos e pessoas em liberdade. O decreto veiculado no Diário Oficial da União de hoje é assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelos ministros da Justiça e das Comunicações.

O principal alvo do novo decreto é a comunicação entre presos que lideram facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho (CV), e integrantes das quadrilhas que operam do lado de fora das cadeias. Conforme o decreto, as autoridades prisionais podem solicitar tanto a entrega de bloqueadores de sinais de radiocomunicação (os chamados BSRs), que são equipamentos que podem ser ativados dentro do perímetro da penitenciária, quanto a inibição de números de celular específicos cujo uso tenha sido detectado na cadeia.

O bloqueio deve ser ordenado pelo Ministério da Justiça junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que também fica responsável por delimitar os arredores da prisão para evitar interferências em celulares de moradores e comerciantes da região. Em caso de rebeliões, a administração da unidade prisional pode acionar diretamente a Anatel para bloquear rapidamente as comunicações.

Não por acaso, a medida ocorre a menos de duas semanas do segundo turno presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), em meio a uma eleição que tem a segurança pública e o poderio do narcotráfico como pautas centrais de campanha. Pesquisas eleitorais recentes indicam que o combate à violência é a maior preocupação atual do brasileiro, e também a área onde o governo federal petista tem as piores avaliações entre o eleitorado.

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O esforço para bloquear celulares nas cadeias vem na esteira de outro projeto anunciado pelo governo Lula: a conversão de até 138 prisões estaduais, por todo o país, em presídios de segurança máxima capazes de conter e isolar lideranças de facções criminosas. O plano já é ventilado pelo Ministério da Justiça desde meados de 2026, e voltou a ser citado pelo presidente na última segunda-feira, 12.

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