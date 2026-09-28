As últimas mensagens do copiloto antes da queda de helicóptero com Rick

Horas antes da queda do helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e outras quatro pessoas, mensagens trocadas entre integrantes da tripulação e um operador de aeroporto revelam preocupação com as condições meteorológicas na região de destino. Segundo reportagem do Fantástico, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira procurou Juliano Luft, operador do aeroporto de Lages, onde o helicóptero faria uma parada para reabastecimento. Segundo ele, naquele momento havia condições visuais consideradas boas. Na sequência, também alertou a tripulação: “Mais tarde chove. Quanto antes vir, melhor”.

Minutos depois, o próprio comandante, Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, entrou em contato com o operador. Segundo Luft, o piloto afirmou que sabia que o tempo estava ruim no destino e pediu fotos e um vídeo das condições meteorológicas em Lages. Naquela manhã, a Defesa Civil havia emitido um alerta de tempestade severa para a região de São Joaquim, com previsão de granizo, vendaval e raios.

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