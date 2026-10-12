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As relações de Daniel Vorcaro com o jogador Vini Jr.

Atacante foi embaixador de uma das marcas do banqueiro e negociou contrato milionário pelo trabalho fora dos gramados -- veja valores

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 08h01 | Atualizado em 12 out 2026, 09h17
Camisa branca do Real Madrid com autógrafo e dedicatória em preto Para DU com muito carinho! e o logo da Emirates
A camisa autografada por Vini Jr. foi entregue por Vorcaro a um integrante da família dele (./Divulgação)
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As relações de Daniel Vorcaro com o jogador Vini Jr. Priorize VEJA no Google

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que o jogador Vinicius Júnior negociou um contrato milionário com o banqueiro para ser embaixador do Will Bank.

Segundo os dados da PF, o jogador teria faturado entre 9 milhões de reais e 11 milhões de reais pelo serviço.

Nas mensagens com interlocutores do banco, Vorcaro relata o que seria uma espécie de amizade com o jogador da Seleção e do Real Madrid.

Num grupo do Banco Master, o banqueiro diz que “fez bullying” com a aparência do jogador numa festa naqueles dias: “Cara vai precisar de um psicólogo”, disse Vorcaro, citando que a cantora Anitta também estaria no mesmo lugar com eles, num dos tantos rolês aleatórios que o banqueiro registrou no celular.

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Durante a relação de negócios com o banqueiro, Vini foi a festas e chegou a dar uma camisa autografada do Real ao “DV”, como o dono do Master se identificava no celular.

Em tempo, não há nas mensagens do banqueiro nada que desabone a conduta do jogador, que prestou serviço ao banco de modo regular. As mensagens são apenas uma demonstração de como eram variadas as relações do banqueiro, que circulava entre políticos, empresários, artistas e atletas famosos.

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